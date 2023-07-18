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Виктория Ткачук заняла шестое место в беге на 400 м с барьерами на турнире в Венгрии
Украинка не смогла выполнить олимпийский норматив
фото - Getty Images
Украинская легкоатлетка Виктория Ткачук заняла шестое место в беге на 400 метров с барьерами на турнире в Венгрии.
Она показала время за 55,77 с. К сожалению, она не смогла выполнить олимпийский норматив и получить лицензию на Олимпиаду.
Победу одержала Андренетт Найт из Ямайки.
Бег на 400 м с барьерами. Женщины
1. Андренетт Найт (Ямайка) – 53,26 с
2. Джаньев Расселл (Ямайка) – 53,72
3. Рашелл Клейтон (Ямайка) – 53,79
6. Виктория Ткачук (Украина) – 55,77
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Источник:Tribuna
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