Виктория Ткачук заняла шестое место в беге на 400 м с барьерами на турнире в Венгрии

Украинская легкоатлетка Виктория Ткачук заняла шестое место в беге на 400 метров с барьерами на турнире в Венгрии.

Она показала время за 55,77 с. К сожалению, она не смогла выполнить олимпийский норматив и получить лицензию на Олимпиаду.

Победу одержала Андренетт Найт из Ямайки.

Бег на 400 м с барьерами. Женщины

1. Андренетт Найт (Ямайка) – 53,26 с

2. Джаньев Расселл (Ямайка) – 53,72

3. Рашелл Клейтон (Ямайка) – 53,79

6. Виктория Ткачук (Украина) – 55,77