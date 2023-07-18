  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Виктория Ткачук заняла шестое место в беге на 400 м с барьерами на турнире в Венгрии
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виктория Ткачук заняла шестое место в беге на 400 м с барьерами на турнире в Венгрии

Легкая атлетика
(1 голосов)

Украинка не смогла выполнить олимпийский норматив

Виктория Ткачук заняла шестое место в беге на 400 м с барьерами на турнире в Венгрии

фото - Getty Images

Новина українською

Украинская легкоатлетка Виктория Ткачук заняла шестое место в беге на 400 метров с барьерами на турнире в Венгрии.

Она показала время за 55,77 с. К сожалению, она не смогла выполнить олимпийский норматив и получить лицензию на Олимпиаду.

Победу одержала Андренетт Найт из Ямайки.

Бег на 400 м с барьерами. Женщины

1. Андренетт Найт (Ямайка) – 53,26 с

2. Джаньев Расселл (Ямайка) – 53,72

3. Рашелл Клейтон (Ямайка) – 53,79

6. Виктория Ткачук (Украина) – 55,77

По теме
yellow-arrow
Ольга Саладуха: После победы мы проведем в Украине чемпионат Европы или этап Бриллиантовой лиги
yellow-arrow
Кохан принес Украине четвертую лицензию на Олимпийские игры-2024
yellow-arrow
World Athletics отказался допускать россиян до соревнований
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктория Ткачук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде