Легкая атлетика
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Фейт Кипьегон установила мировой рекорд в Диамантовой лиге
Она пробежала самую быструю милю
Фейт Кипьегон пробежала самую быструю женскую милю в истории, побив свой третий мировой рекорд за последние два месяца.
Результат кенийской 29-летней легкоатлетки составил 4 минуты 7,64 секунды на соревнованиях Бриллиантовой лиги в Монако.
В своем первом забеге в 2016 году Кипьегон побила рекорд 4:12,33, установленный представительницей Голландии Сифан Хассан в 2019 году.
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