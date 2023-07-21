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Фейт Кипьегон установила мировой рекорд в Диамантовой лиге

Легкая атлетика
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Она пробежала самую быструю милю

Фейт Кипьегон установила мировой рекорд в Диамантовой лиге

Новина українською

Фейт Кипьегон пробежала самую быструю женскую милю в истории, побив свой третий мировой рекорд за последние два месяца.

Результат кенийской 29-летней легкоатлетки составил 4 минуты 7,64 секунды на соревнованиях Бриллиантовой лиги в Монако.

В своем первом забеге в 2016 году Кипьегон побила рекорд 4:12,33, установленный представительницей Голландии Сифан Хассан в 2019 году.

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