Дюплантис впервые за сезон не выиграл соревнования, в которых участвовал

В пятницу, 21 июля, в Монако прошел очередной этап Бриллиантовой лиги сезона 2023.

В секторе прыжков с шестом у мужчин произошла настоящая сенсация. Лидер мирового рейтинга, швед Арманд Дюплантис впервые в сезоне 2023, и второй раз за последние два года не смог победить на соревнованиях, в которых участвовал.

Так, после покорения высоты 5,72 метра швед не смог улучшить свой результат. Две попытки на 5,92 и одна попытка на 6,02 не увенчались успехом. Четвертое место – очевидно не то, на что спортсмен рассчитывал в Монако.

Победу в секторе одержал представитель США Кристофер Нильсон (5,92), серебро у филиппинца Эрнеста Джона Обьена (5,82), а ТОП-3 замкнул австралиец Кертис Маршал (5,82).