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Ольга Машаненкова принесла сборной Украины первое золото на ЕЮОФ
Отличный результат
Фото: НОК України у Facebook
Легкоатлетка Ольга Машаненкова завоевала первое золото для сборной Украины на XVII летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Мариборе.
16-летняя спортсменка дважды на протяжении соревнований обновила рекорд Украины среди девушек, второй раз в финале – 56,28 сек.
Для украинки этот финал стал вторым в юношеском мультиспортивном форуме. В Банской Быстрице в 2022 году ей тоже не было равных в этой дисциплине.
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