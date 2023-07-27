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Ольга Машаненкова принесла сборной Украины первое золото на ЕЮОФ

Легкая атлетика
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Ольга Машаненкова принесла сборной Украины первое золото на ЕЮОФ

Фото: НОК України у Facebook

Новина українською

Легкоатлетка Ольга Машаненкова завоевала первое золото для сборной Украины на XVII летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Мариборе.

16-летняя спортсменка дважды на протяжении соревнований обновила рекорд Украины среди девушек, второй раз в финале – 56,28 сек.

Для украинки этот финал стал вторым в юношеском мультиспортивном форуме. В Банской Быстрице в 2022 году ей тоже не было равных в этой дисциплине.

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