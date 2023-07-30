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Геращенко впервые выиграла чемпионат Украины по прыжкам в высоту на открытом воздухе
Поздравляем Ирину с победой
Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу, 29 июля, состоялся чемпионат Украины по прыжкам в высоту среди женщин на открытом воздухе.
Победу в дисциплине одержала Ирина Геращенко, которой подчинилась планка 1,97 метра. Серебро в активе Юлии Левченко с показателем 1,95 метра, а ТОП 3 замкнула Юлия Чумаченко, сумевшая прыгнуть на 1,89 метра.
Для Геращенко эта победа стала первой в карьере. В 2014 году Ирина выиграла чемпионат Украины в помещении. Это третий прыжек Ирины за 1,97 метра в этом сезоне. Лучшим результатом является 2,0 метра на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне.
Ярослава Магучих участия в соревнованиях не принимала.
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