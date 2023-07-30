  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Геращенко впервые выиграла чемпионат Украины по прыжкам в высоту на открытом воздухе
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Геращенко впервые выиграла чемпионат Украины по прыжкам в высоту на открытом воздухе

Легкая атлетика
Обновлено
(1 голосов)

Поздравляем Ирину с победой

Геращенко впервые выиграла чемпионат Украины по прыжкам в высоту на открытом воздухе

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 29 июля, состоялся чемпионат Украины по прыжкам в высоту среди женщин на открытом воздухе.

Победу в дисциплине одержала Ирина Геращенко, которой подчинилась планка 1,97 метра. Серебро в активе Юлии Левченко с показателем 1,95 метра, а ТОП 3 замкнула Юлия Чумаченко, сумевшая прыгнуть на 1,89 метра.

Для Геращенко эта победа стала первой в карьере. В 2014 году Ирина выиграла чемпионат Украины в помещении. Это третий прыжек Ирины за 1,97 метра в этом сезоне. Лучшим результатом является 2,0 метра на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне.

Ярослава Магучих участия в соревнованиях не принимала.

По теме
yellow-arrow
Ольга Машаненкова принесла сборной Украины первое золото на ЕЮОФ
yellow-arrow
Четыре спортсмена представят Украину на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне
yellow-arrow
Дюплантис впервые за сезон не выиграл соревнования, в которых участвовал
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ирина Геращенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде