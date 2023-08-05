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Бех-Романчук: Сегодня была очень горячая тренировка. Фото
Украинка держит форму
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук в выходной субботний день продолжает активно тренироваться. Наша спортсменка поддерживает физическую форму и готовится к предстоящим соревнованиям. Фото с тренировки она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Дарья Белодид
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