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Бех-Романчук: Сегодня была очень горячая тренировка. Фото

Легкая атлетика
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Украинка держит форму

Бех-Романчук: Сегодня была очень горячая тренировка. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук в выходной субботний день продолжает активно тренироваться. Наша спортсменка поддерживает физическую форму и готовится к предстоящим соревнованиям. Фото с тренировки она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Бех-Романчук: Сегодня была очень горячая тренировка. Фото - изображение 1Бех-Романчук: Сегодня была очень горячая тренировка. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Дарья Белодид поблагодарила ВСУ.

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В статье: Марина Бех-Романчук
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