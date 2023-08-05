Бех-Романчук: Сегодня была очень горячая тренировка. Фото

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук в выходной субботний день продолжает активно тренироваться. Наша спортсменка поддерживает физическую форму и готовится к предстоящим соревнованиям. Фото с тренировки она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Дарья Белодид поблагодарила ВСУ.