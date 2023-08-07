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Сборная Украины по легкой атлетике определилась с составом на ЧМ в Будапеште
Ждем побед
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
19-27 августа в столице Венгрии Будапеште состоится чемпионат мира по легкой атлетике. Все дисциплины ЧМ (кроме шоссейных) пройдут на новом стадионе, расположенном на восточном берегу Дуная в южной части города. Сборную Украины будут представлять 30 спортсменов:
1. Магучих Ярослава Алексеевна – высота
2. Бех-Романчук Марина Александровна - длина тройной
3. Геращенко Ирина Игоревна – высота
4. Кохан Михаил Сергеевич – молот
5. Проценко Андрей Алексеевич – высота
6. Левченко Юлия Андреевна – высота
7. Рыжикова Анна Васильевна - 400 м ж/б
8. Ткачук Виктория Викторовна - 400 м ж/б
9. Кокошко Роман Владимирович – ядро
10. Климец Ирина Владимировна – молот
11. Фельфнер Артур Сергеевич – копье
12. Чумаченко Юлия Вадимовна – высота
13. Оляновская Людмила Александровна – 20 км с/х
14. Собчук Елена Леонидовна - 20 км с/х
15. Дорощук Олег Евгеньевич – высота
16. Стребкова Наталья Иосифовна - 3000 м з/п
17. Кроль Наталья Александровна – 800 м
18. Малыхин Владислав Алексеевич – шест
19. Шевчук Анна Ярославна - 20 км с/х
20. Сидорчук (Витовщик) Василиса Адамовна - 35 км с/х
21. Цвилий Алина Александровна - 35 км с/х
22. Погорелко Александр Сергеевич – 400 м
23. Главан Игорь Константинович - 35 км с/х
24. Ляхова Ольга Александровна – 800 м
25. Синей Мария Александровна – тройной
26. Никитин Дмитрий Олегович – высота
27. Светличный Сергей Викторович - 20 км с/х
28. Карпюк Екатерина Владимировна – 400 м
29. Банзерук Иван Николаевич - 35 км с/х
Запас:
1. Бондаренко Богдан Викторович – высота
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