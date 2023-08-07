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Сборная Украины по легкой атлетике определилась с составом на ЧМ в Будапеште

Легкая атлетика
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Сборная Украины по легкой атлетике определилась с составом на ЧМ в Будапеште

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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19-27 августа в столице Венгрии Будапеште состоится чемпионат мира по легкой атлетике. Все дисциплины ЧМ (кроме шоссейных) пройдут на новом стадионе, расположенном на восточном берегу Дуная в южной части города. Сборную Украины будут представлять 30 спортсменов:

1. Магучих Ярослава Алексеевна – высота

2. Бех-Романчук Марина Александровна - длина тройной

3. Геращенко Ирина Игоревна – высота

4. Кохан Михаил Сергеевич – молот

5. Проценко Андрей Алексеевич – высота

6. Левченко Юлия Андреевна – высота

7. Рыжикова Анна Васильевна - 400 м ж/б

8. Ткачук Виктория Викторовна - 400 м ж/б

9. Кокошко Роман Владимирович – ядро

10. Климец Ирина Владимировна – молот

11. Фельфнер Артур Сергеевич – копье

12. Чумаченко Юлия Вадимовна – высота

13. Оляновская Людмила Александровна – 20 км с/х

14. Собчук Елена Леонидовна - 20 км с/х

15. Дорощук Олег Евгеньевич – высота

16. Стребкова Наталья Иосифовна - 3000 м з/п

17. Кроль Наталья Александровна – 800 м

18. Малыхин Владислав Алексеевич – шест

19. Шевчук Анна Ярославна - 20 км с/х

20. Сидорчук (Витовщик) Василиса Адамовна - 35 км с/х

21. Цвилий Алина Александровна - 35 км с/х

22. Погорелко Александр Сергеевич – 400 м

23. Главан Игорь Константинович - 35 км с/х

24. Ляхова Ольга Александровна – 800 м

25. Синей Мария Александровна – тройной

26. Никитин Дмитрий Олегович – высота

27. Светличный Сергей Викторович - 20 км с/х

28. Карпюк Екатерина Владимировна – 400 м

29. Банзерук Иван Николаевич - 35 км с/х

Запас:

1. Бондаренко Богдан Викторович – высота

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В статье: сборная Украины по легкой атлетике
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