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Олимпийская чемпионка из США пропустит чемпионат мира 2023
Очень неприятная новость
Getty Images/Global Images Ukraine
Олимпийская чемпионка и чемпионка мира в беге на 400 метров с барьерами, американка Сидни Маклафлин пропустит легкоатлетический мундиаль 2023.
Причина этого – травма колена. Спортсменка поставила в приоритет выступление на Олимпиаде 2024 в Париже, поэтому решила перестраховаться и пропустить чемпионат мира.
Отметим, что Маклафлин является прямой конкуренткой украинских спортсменок Анны Рыжиковой и Виктории Ткачук, также выступающих на этой дистанции.
Напомним, что чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдет с 19 по 27 августа в Будапеште (Венгрия). Украину будут представлять 30 спортсменов.
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