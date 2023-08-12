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Олимпийская чемпионка из США пропустит чемпионат мира 2023

Легкая атлетика
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Очень неприятная новость

Олимпийская чемпионка из США пропустит чемпионат мира 2023

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира в беге на 400 метров с барьерами, американка Сидни Маклафлин пропустит легкоатлетический мундиаль 2023.

Причина этого – травма колена. Спортсменка поставила в приоритет выступление на Олимпиаде 2024 в Париже, поэтому решила перестраховаться и пропустить чемпионат мира.

Отметим, что Маклафлин является прямой конкуренткой украинских спортсменок Анны Рыжиковой и Виктории Ткачук, также выступающих на этой дистанции.

Напомним, что чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдет с 19 по 27 августа в Будапеште (Венгрия). Украину будут представлять 30 спортсменов.

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В статье: чемпионат мира по легкой атлетике
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