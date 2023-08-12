Бех-Романчук заряжает всех в позитивную и трудовую субботу. Видео

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук готовится к старту чемпионата мира-2023, который пройдет с 19 по 27 августа в Будапеште. Наша спортсменка даже в выходной день не отдыхает, а продолжает полноценные тренировки. Видео одной из них Марина разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее стало известно, что олимпийская чемпионка пропустит ЧМ-2023.