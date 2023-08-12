Легкая атлетика
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Бех-Романчук заряжает всех в позитивную и трудовую субботу. Видео
Украинка держит форму
Фото: Getty Images
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук готовится к старту чемпионата мира-2023, который пройдет с 19 по 27 августа в Будапеште. Наша спортсменка даже в выходной день не отдыхает, а продолжает полноценные тренировки. Видео одной из них Марина разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее стало известно, что олимпийская чемпионка
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