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Бех-Романчук заряжает всех в позитивную и трудовую субботу. Видео

Легкая атлетика
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Украинка держит форму

Бех-Романчук заряжает всех в позитивную и трудовую субботу. Видео

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук готовится к старту чемпионата мира-2023, который пройдет с 19 по 27 августа в Будапеште. Наша спортсменка даже в выходной день не отдыхает, а продолжает полноценные тренировки. Видео одной из них Марина разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее стало известно, что олимпийская чемпионка пропустит ЧМ-2023.

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В статье: Марина Бех-Романчук
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