Бех-Романчук показала сексуальные фото в купальнике новой коллекции

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка вместе со своим мужем, пловцом Михаилом Романчуком снялась в фотосессии, на которой позировала в купальнике новой коллекции. Соответствующие снимки Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Дарья Билодид похвасталась огромными букетами цветов от неизвестного поклонника.