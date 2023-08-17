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Чемпион мира в беге на 400 м не выступит на ЧМ-2023
Он будет готовиться к Олимпийским играм-2024
Фото: mir-la.com
Обладатель золотой медали чемпионата мира — 2022 в беге на 400 м американец Майкл Норман не будет защищать свой титул в этом году, сообщает Reuters. Легкоатлет сообщил, что намерен подготовиться к выступлениям на Олимпийских играх — 2024.
"К сожалению, я не буду защищать свой титул на чемпионате мира 2023 года. Я чрезвычайно разочарован сезоном и не буду выступать в его оставшейся части, дабы сосредоточиться на Олимпийских играх 2024 года в Париже", — написал Норман в одной из социальных сетей.
Норман почти не участвовал в соревнованиях в этом году.
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