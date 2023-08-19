Стартует чемпионат мира по легкой атлетике, выступления украинцев в первый день соревнований

Сегодня, 19 августа, в Будапеште (Венгрия) начнется чемпионат мира 2023 по легкой атлетике. В первый соревновательный день украинцам будет за кого поболеть.

В 11:30 по киевскому времени квалификацию в толкании ядра начнет Роман Кокошко. Через двадцать минут ( 11:50 ) в финале по спортивной ходьбе на 20 километров будет выступать Сергей Светличный.

В 13:00 в квалификации по прыжкам в длину начнет выступать Марина Бех-Романчук, а в 14:45 Михаил Кохан будет бороться за выход в финал в метании молота.

В случае удачного выступления в квалификации в 21:37 Роман Кокошко выступит в финале своего сектора.

Трансляцию соревнований болельщики смогут посмотреть на Суспільне Спорт в формате онлайн.