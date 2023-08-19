Чемпионат Мира. Украинец Кокошко не смог квалифицироваться в финал, Светличный финишировал 29-м

Украинский легкоатлет Роман Кокошко не смог выйти в финал чемпионата мира 2023 по легкой атлетике. В секторе толкания ядра наш спортсмен провалил квалификацию.

Украинец показал результат 19,17 метра и занял 29 позицию из 35 спортсменов.

Комментарий Кокошко: "Конечно, все пошло не так… Если продолжать так, как сейчас… Возможно, что-то делаем неправильно, поэтому нужно проводить именно анализ, нужно успокоиться, отдохнуть и уже с нового сезона что-то думать, как нам двигаться дальше" – сказал он.