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Чемпионат Мира. Украинец Кокошко не смог квалифицироваться в финал, Светличный финишировал 29-м

Легкая атлетика
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Не очень удачное начало мундиаля

Чемпионат Мира. Украинец Кокошко не смог квалифицироваться в финал, Светличный финишировал 29-м

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легкоатлет Роман Кокошко не смог выйти в финал чемпионата мира 2023 по легкой атлетике. В секторе толкания ядра наш спортсмен провалил квалификацию.

Украинец показал результат 19,17 метра и занял 29 позицию из 35 спортсменов.

Комментарий Кокошко: "Конечно, все пошло не так… Если продолжать так, как сейчас… Возможно, что-то делаем неправильно, поэтому нужно проводить именно анализ, нужно успокоиться, отдохнуть и уже с нового сезона что-то думать, как нам двигаться дальше" – сказал он.

В спортивной ходьбе на 20 километров разыграли первые медали чемпионата мира. Украинец Сергей Светличный занял лишь 29 место, однако установил личный рекорд - 1:22.28. Победу одержал испанец Альваро Мартин.

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В статье: чемпионат мира по легкой атлетике Михаил Кохан
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