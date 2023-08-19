Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чемпионат Мира. Украинец Кокошко не смог квалифицироваться в финал, Светличный финишировал 29-м
Не очень удачное начало мундиаля
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легкоатлет Роман Кокошко не смог выйти в финал чемпионата мира 2023 по легкой атлетике. В секторе толкания ядра наш спортсмен провалил квалификацию.
Украинец показал результат 19,17 метра и занял 29 позицию из 35 спортсменов.
Комментарий Кокошко: "Конечно, все пошло не так… Если продолжать так, как сейчас… Возможно, что-то делаем неправильно, поэтому нужно проводить именно анализ, нужно успокоиться, отдохнуть и уже с нового сезона что-то думать, как нам двигаться дальше" – сказал он.
В спортивной ходьбе на 20 километров разыграли первые медали чемпионата мира. Украинец Сергей Светличный занял лишь 29 место, однако установил личный рекорд - 1:22.28. Победу одержал испанец Альваро Мартин.
Популярное сейчас
- Не прислушались к Фонсеке. Брага продала своего футболиста в команду чемпионата России
- Самая сексуальная женщина-арбитр в мире сводит с ума фанатов кадрами в бикини на пляже. ФОТО
- "Для Трубина было рано выходить на поле": тренер Бенфики объяснил отсутствие украинца в составе
- Чемпион мира в беге на 400 м не выступит на ЧМ-2023
- Как сейчас выглядит и чем занимается легендарный Роналдиньо. ФОТО
- Одноклубник Мудрика в Челси разбил свой роскошный Роллс-Ройс за 450 тысяч долларов. ФОТО
Новости по теме
- 16:44 Весь спорт Сборная Украины по легкой атлетике определилась с составом на ЧМ в Будапеште
- 10:15 Весь спорт Украинец Кохан показал лучший результат сезона в финале чемпионата мира-2022
- 17:10 Весь спорт Медального антирекорда не будет. Прогноз UA-Футбол на выступление Украины в Токио. Часть III. Они готовы удивить