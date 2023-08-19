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Бех-Романчук провалила квалификацию в прыжках в длину на чемпионате мира 2023

Легкая атлетика
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Украинка без финала

Бех-Романчук провалила квалификацию в прыжках в длину на чемпионате мира 2023

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук не смогла квалифицироваться в финал чемпионата мира-2023.

В секторе прыжков в длину наша спортсменка не прошла квалификацию. Для борьбы за медали украинка должна была прыгнуть за 6,80 метров или попасть в перечень 12 лучших.

Однако по итогам трех попыток Марина не сумела попасть в планку и регулярно совершала заступ.

Бех-Романчук попытается квалифицироваться в финал уже в тройном прыжке.

Напомним, что ранее украинец Кокошко не смог выйти в финал в толкании ядра.

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В статье: чемпионат мира по легкой атлетике Марина Бех-Романчук
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