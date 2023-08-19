Бех-Романчук провалила квалификацию в прыжках в длину на чемпионате мира 2023

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук не смогла квалифицироваться в финал чемпионата мира-2023.

В секторе прыжков в длину наша спортсменка не прошла квалификацию. Для борьбы за медали украинка должна была прыгнуть за 6,80 метров или попасть в перечень 12 лучших.

Однако по итогам трех попыток Марина не сумела попасть в планку и регулярно совершала заступ.

Бех-Романчук попытается квалифицироваться в финал уже в тройном прыжке.