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Бех-Романчук провалила квалификацию в прыжках в длину на чемпионате мира 2023
Украинка без финала
Фото: Getty Images
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук не смогла квалифицироваться в финал чемпионата мира-2023.
В секторе прыжков в длину наша спортсменка не прошла квалификацию. Для борьбы за медали украинка должна была прыгнуть за 6,80 метров или попасть в перечень 12 лучших.
Однако по итогам трех попыток Марина не сумела попасть в планку и регулярно совершала заступ.
Бех-Романчук попытается квалифицироваться в финал уже в тройном прыжке.
Напомним, что ранее украинец Кокошко
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