Украинка Собчук финишировала в ТОП 10 на чемпионате мира по легкой атлетике и отобралась на Олимпиаду 2024

Украинская легкоатлетка Елена Собчук финишировала десятой на чемпионате мира по легкой атлетике. В дисциплине скоростной ходьбы на 20 километров наша спортсменка показала результат 1:28:50 .

Этот показатель дал возможность Собчук квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 в Париже.

Еще одна представительница нашей команды Людмила Оляновская заняла 11 позицию со временем 1:29:36 . Этот показатель не позволил ей пройти квалификацию на главные игры четырехлетия.

Лицензия Собчук на Олимпиаду – уже седьмая для Украины в легкой атлетике и первая в скоростной ходьбе.