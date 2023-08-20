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Украинка Собчук финишировала в ТОП 10 на чемпионате мира по легкой атлетике и отобралась на Олимпиаду 2024
Хороший результат
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Елена Собчук финишировала десятой на чемпионате мира по легкой атлетике. В дисциплине скоростной ходьбы на 20 километров наша спортсменка показала результат 1:28:50.
Этот показатель дал возможность Собчук квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 в Париже.
Еще одна представительница нашей команды Людмила Оляновская заняла 11 позицию со временем 1:29:36. Этот показатель не позволил ей пройти квалификацию на главные игры четырехлетия.
Лицензия Собчук на Олимпиаду – уже седьмая для Украины в легкой атлетике и первая в скоростной ходьбе.
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