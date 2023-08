Нидерландская трагедия – Бол и Хассан оставили страну без золота во второй день на чемпионате мира по легкой атлетике 2023

Сегодня, 20 августа в венгерском Будапеште продолжился чемпионат мира 2023 по легкой атлетике.

В дисциплине забег на 10 километров у девушек произошла настоящая трагедия для нидерландского спорта - Сифан Хассан, представляющая эту страну, лидировала до последних метров дистанции и являлась главной претенденткой на золото. Однако за несколько метров до финишной линии голландка неожиданно упала и проиграла борьбу за медали.

???????? | Oh nee, wat is dit...?! Sifan Hassan komt ten val in kansrijke positie en valt buiten het podium... Wat een drama! ???????? #WorldAthleticsChamps⁣

⁣

WK atletiek kijk je op discovery+ pic.twitter.com/FDqAwSYJB5