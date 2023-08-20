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Проценко и Дорощук квалифицировались в финал чемпионата мира по легкой атлетике

Легкая атлетика
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Украинцы попали в список лучших

Проценко и Дорощук квалифицировались в финал чемпионата мира по легкой атлетике

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинские легкоатлеты Андрей Проценко и Олег Дорощук квалифицировались в финал чемпионата мира по лёгкой атлетике. В секторе прыжков в высоту оба наших спортсмена покорили планку 2,28 метра.

Для преодоления квалификации спортсмены должны были выполнить скачок на 2,30 или попасть в перечень ТОП 13. Именно по второй квоте украинцы и вышли в финал.

Еще один наш соотечественник Дмитрий Никитин остановился на высоте 2,18 метра, которую так и не смог покорить. Он за медали не будет бороться.

Финал в секторе прыжков в высоту состоится 22 августа в 20:58 по киевскому времени.

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В статье: Андрей Проценко чемпионат мира по легкой атлетике Олег Дорощук
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