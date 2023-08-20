Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Проценко и Дорощук квалифицировались в финал чемпионата мира по легкой атлетике
Украинцы попали в список лучших
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские легкоатлеты Андрей Проценко и Олег Дорощук квалифицировались в финал чемпионата мира по лёгкой атлетике. В секторе прыжков в высоту оба наших спортсмена покорили планку 2,28 метра.
Для преодоления квалификации спортсмены должны были выполнить скачок на 2,30 или попасть в перечень ТОП 13. Именно по второй квоте украинцы и вышли в финал.
Еще один наш соотечественник Дмитрий Никитин остановился на высоте 2,18 метра, которую так и не смог покорить. Он за медали не будет бороться.
Финал в секторе прыжков в высоту состоится 22 августа в 20:58 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Усилились перед матчами с Динамо: Бешикташ оформил трансфер полузащитника российского клуба
- Интер Майами завоевал первый трофей в истории. Месси забил шедевр, Кривцов реализовал пенальти
- Ничья лидеров УПЛ, новый клуб Малиновского, матчи Забарного и Лунина. Главные новости за 19 августа
- Чемпион мира в беге на 400 м не выступит на ЧМ-2023
- Влада Зинченко похвасталась идеальной фигурой через неделю после рождения ребенка. ФОТО
- Одноклубник Мудрика в Челси разбил свой роскошный Роллс-Ройс за 450 тысяч долларов. ФОТО