Украинки Ольга Ляхова и Наталья Кроль не смогли выйти в полуфинал ЧМ-2023

В Будапеште (Венгрия) на чемпионате мира-2023 по легкой атлетике Ольга Ляхова и Наталья Кроль в квалификации на дистанции 800 метров не смогли выйти в полуфинал.

Ляхова стала шестой – 2.03,11 мин, Кроль – седьмой – 2.01,62 мин.

Для того чтобы выйти в полуфинал украинкам нужно было попасть в топ-3 в своих группах.

Напомним, что Ольга Ляхова во второй раз не вышла в полуфинал на ЧМ, а Наталья Кроль впервые в карьере не будет представлена в полуфинальном забеге.