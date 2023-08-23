Легкая атлетика
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Украинки Ольга Ляхова и Наталья Кроль не смогли выйти в полуфинал ЧМ-2023
Немного не хватило
В Будапеште (Венгрия) на чемпионате мира-2023 по легкой атлетике Ольга Ляхова и Наталья Кроль в квалификации на дистанции 800 метров не смогли выйти в полуфинал.
Ляхова стала шестой – 2.03,11 мин, Кроль – седьмой – 2.01,62 мин.
Для того чтобы выйти в полуфинал украинкам нужно было попасть в топ-3 в своих группах.
Напомним, что Ольга Ляхова во второй раз не вышла в полуфинал на ЧМ, а Наталья Кроль впервые в карьере не будет представлена в полуфинальном забеге.
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