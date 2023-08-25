Магучих и Геращенко пробились в финал ЧМ-2023

В Будапеште продолжается чемпионат мира-2023 по легкой атлетике. Седьмой соревновательный день турнира Украина начала в секторе прыжков в высоту, где прошла женская квалификация.

От Украины выступали четыре спортсменки: Ярослав Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко и Юлия Чумаченко.

Первой из украинок прекратила борьбу за финал Юлия Чумаченко, которая не смогла преодолеть планку на высоте 1.89 метра.

Результат 1.92 метра Магучих показала не совершив ошибок, но три попытки Левченко и Геращенко оказались неудачными. Благодаря результату 1.89 г Геращенко все же попала в финал по отбору.

Напомним, что финал женских прыжков в высоту на ЧМ-2023 состоится в воскресенье, 27 августа.