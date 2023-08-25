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Магучих: Прыгается хорошо, увидела это в квалификации
Украинка прокомментировала выход в финал ЧМ-2023
фото - Getty Images
Бронзовый призер Токио-2020 года Ярослава Магучих прокомментировала выход в финал чемпионата мира-2023 по легкой атлетике.
"Я могу сказать, что ощущения были хорошие. Мне понравился трек. И я готова прыгать. Прыгается хорошо, увидела это в квалификации, потому что были хорошие прыжки. Конечно, я серьезно настроена на этот финал. Потому что это мой третий чемпионат мира. И будем бороться.Новый стадион мне очень понравился, и на самом деле я смотрела прыжки мужчин, и это было просто фантастически. Думаю, что у нас тоже будут высокие прыжки, потому что дорожка это позволяет, и мы, в принципе, все в хорошей форме, поэтому будем прыгать высоко.
На самом деле очень многие девушки сейчас в хорошей форме. Думала, что мы будем прыгать 1,94 м в квалификации. Видела, что девочки заряжены на победу. Но судья подошел и сказал, что мы больше не прыгаем. И я такая думаю, ну ладно, будем отдыхать, настраиваться на финал и не тратить энергию".
Напомним, финал женских прыжков в высоту на ЧМ-2023 состоится в воскресенье, 27 августа.
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