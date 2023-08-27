Магучих и Геращенко сегодня будут закрывать программу чемпионата мира 2023

Сегодня, 27 августа в венгерском Будапеште завершается чемпионат мира 2023 по легкой атлетике.

В последний соревновательный день украинцам будет за кого поболеть. В 21:05 по киевскому времени в секторе прыжков в высоту за медали будут соревноваться две украинки – Ярослав Магучих и Ирина Геращенко.

Напомним, что в квалификации лидер текущего сезона показала результат 1,92 метра, в то время как ее партнерша по команде – 1,89 метра.