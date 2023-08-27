Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Магучих и Геращенко сегодня будут закрывать программу чемпионата мира 2023
Удачи нашим девушкам
фото - Getty Images
Сегодня, 27 августа в венгерском Будапеште завершается чемпионат мира 2023 по легкой атлетике.
В последний соревновательный день украинцам будет за кого поболеть. В 21:05 по киевскому времени в секторе прыжков в высоту за медали будут соревноваться две украинки – Ярослав Магучих и Ирина Геращенко.
Напомним, что в квалификации лидер текущего сезона показала результат 1,92 метра, в то время как ее партнерша по команде – 1,89 метра.
Отметим, что ранее Александр Усик
Популярное сейчас
- Интер Майами победил в МЛС впервые за три месяца: Кривцов не попал в заявку, Месси снова забил
- Ворскла - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27 августа 2023
- Усик – Дюбуа: Видео яркого нокаута от украинского чемпиона
- Магучих и Геращенко пробились в финал ЧМ-2023
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО
- Самая сексуальная женщина-арбитр в мире сводит с ума фанатов кадрами в бикини на пляже. ФОТО