  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Магучих и Геращенко сегодня будут закрывать программу чемпионата мира 2023
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Магучих и Геращенко сегодня будут закрывать программу чемпионата мира 2023

Легкая атлетика
Обновлено
(1 голосов)

Удачи нашим девушкам

Магучих и Геращенко сегодня будут закрывать программу чемпионата мира 2023

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 27 августа в венгерском Будапеште завершается чемпионат мира 2023 по легкой атлетике.

В последний соревновательный день украинцам будет за кого поболеть. В 21:05 по киевскому времени в секторе прыжков в высоту за медали будут соревноваться две украинки – Ярослав Магучих и Ирина Геращенко.

Напомним, что в квалификации лидер текущего сезона показала результат 1,92 метра, в то время как ее партнерша по команде – 1,89 метра.

Отметим, что ранее Александр Усик победил Дюбуа и защитил чемпионские титулы.

По теме
yellow-arrow
Марина Бех-Романчук – вице-чемпионка мира в тройном прыжке 2023
yellow-arrow
Артем Тищенко занял третье место на ЧМ-2023 по летнему биатлону
yellow-arrow
Магучих: Прыгается хорошо, увидела это в квалификации
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ярослава Магучих Ирина Геращенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде