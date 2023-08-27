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Марина Бех-Романчук: Просто мечтайте, работайте, оставайтесь людьми и желаемое станет реальным. Фото

Легкая атлетика
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Слова благодарности от украинки

Марина Бех-Романчук: Просто мечтайте, работайте, оставайтесь людьми и желаемое станет реальным. Фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук подвела итоги мундиаля и выразила благодарность своей команде. Соответствующий пост наша спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.

Напомним, что сегодня выступлением двух украинок завершится чемпионат мира 2023 в Будапеште.

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В статье: Марина Бех-Романчук
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