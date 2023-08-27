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Марина Бех-Романчук: Просто мечтайте, работайте, оставайтесь людьми и желаемое станет реальным. Фото
Слова благодарности от украинки
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук подвела итоги мундиаля и выразила благодарность своей команде. Соответствующий пост наша спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.
Напомним, что сегодня выступлением двух украинок
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