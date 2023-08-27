Марина Бех-Романчук: Просто мечтайте, работайте, оставайтесь людьми и желаемое станет реальным. Фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук подвела итоги мундиаля и выразила благодарность своей команде. Соответствующий пост наша спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.

Напомним, что сегодня выступлением двух украинок завершится чемпионат мира 2023 в Будапеште.