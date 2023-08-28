Ярослава Магучих: Я была настроена все братья с первой попытки

21-летняя украинская прыгунка в высоту Ярослава Магучих после победы на чемпионате мира в Будапеште-2023 поделилась эмоциями.

Напомним, украинка показала результат 2.01 м. Это чемпионство Ярославы стало первым для Украины за последние 10 лет на чемпионатах мира по легкой атлетике.

"Я очень счастлива. Когда я поняла, что у меня есть золотая медаль, я была счастлива. Конечно, я ехала на этот чемпионат за золотой медалью, потому что это мое третье мировое первенство. И плюс, еще ночью Александр Усик выиграл – я думала, что тоже нужно выиграть.

Когда Никола Олислагерс выполнила свою последнюю попытку и ей не получилось покорить высоту 2.01 м, я была такова: "Вау, наконец-то у меня есть золото". И это действительно большая награда нашей Украине. Первое золото за 24 года. Я очень счастлива. И это мотивирует работать дальше, чтобы улучшить результаты. И вообще, чтобы у нас было больше наград на чемпионатах мира, чемпионатах Европы. Очень хочется видеть это. И я думаю, что мы это еще обязательно увидим".

"Честно говоря, я была настроена все братья с первой попытки. Конечно, я знала, что могу прыгнуть 1.94 м с первой попытки. Что мне сказала тренерша? "Ты что, давай прыгай".

Конечно, такие моменты бывают. Я еще со второй попытки взяла 2.01 м, хотя тоже можно было с первой. Возможно, если бы я не тратила энергию, то получилось бы прыгнуть и 2.07 м. Но впереди еще несколько стартов осталось отработать. А тогда будем снова работать и готовиться к новому сезону".