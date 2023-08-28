Ирина Геращенко: Я настраивалась на борьбу

Ирина Геращенко рассказала о своем выступлении на чемпионате мира-2023. Напомним, украинка заняла пятое место, показав результат 1,95 м.

Ирина, вы добыли в борьбе пятое место на своем пятом чемпионате мира, что скажете?

Надеюсь на шестом не будет у меня шестого места. Надеюсь в следующий раз будет лучше, чем на прошлом чемпионате мира – выше четвертого места.

Какие впечатления от текущего чемпионата мира?

Классные впечатления от стадиона, атмосферы, соревнований вообще. Я настраивалась на борьбу. Боролась в первую очередь со своими внутренними мыслями, и вероятно со своей настройкой. Я не хочу себя хвалить, но могу сказать – я делала все, что могла.

На 1,97 сначала была хорошая попытка. В принципе я на каждую попытку настраивалась, что я выйду и прыгну ее! Но где-то чего-то не хватило.

Чего не хватило на 1,97?

Если бы я знала, я бы прыгнула. Не могу сказать, не хочу ничего придумывать – я не хочу никаких оправданий. Потому что все было гладко, чисто, без скачков – и сезон, и подготовка, и сборы, и проживание, и питание, и физическое состояние. Массажисты, поддержка классная всей нашей сборной, федерации, тренер меня настраивала, и я сама была в нормальном состоянии – но сегодня да.

После квалификации вы отмечали какие-то неудобства дорожки, это повлияло сегодня на результат?

Это были проблемы не с дорожкой, а с моим разбегом. И после того, как мы поговорили с тренером, я сегодня просто выходила, и делала свой прыжок – прыжок в прыжок, так, как я делаю это на тренировках или других соревнованиях. Я просто выходила и работала так, как я умею.

Общались ли с Ярославой Магучих в секторе?

Нет, каждая была сама в себе, каждая настраивалась на свою попытку, у каждого соревнования идут – ни мы не общались.