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Магучих стала лучшей спортсменкой Украины в августе
Совершенно заслуженно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих признана лучшей спортсменкой Украины в августе. Об этом говорится в заявлении Национального олимпийского комитета.
"По результатам щедрого на награды последнего месяца лета, почетное звание "Лучшая спортсменка августа 2023 года" добыла в борьбе Ярослава Магучих – чемпионка мира по прыжкам в высоту (г. Будапешт, Венгрия). "Лучшим тренером августа 2023 года" признана Татьяна Степанова – личная тренер Ярослава Магучих".
Лучшим юным спортсменом месяца стал Никита Юданов – чемпион мира по дзюдо среди кадетов до 18 лет, весовая категория до 90 кг. Лучшим тренером юного спортсмена в августе 2023 года стал Валерий Юданов – личный тренер.
Напомним, что ранее Усик стал
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