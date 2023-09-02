Магучих стала лучшей спортсменкой Украины в августе

Чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих признана лучшей спортсменкой Украины в августе. Об этом говорится в заявлении Национального олимпийского комитета.

"По результатам щедрого на награды последнего месяца лета, почетное звание "Лучшая спортсменка августа 2023 года" добыла в борьбе Ярослава Магучих – чемпионка мира по прыжкам в высоту (г. Будапешт, Венгрия). "Лучшим тренером августа 2023 года" признана Татьяна Степанова – личная тренер Ярослава Магучих".

Лучшим юным спортсменом месяца стал Никита Юданов – чемпион мира по дзюдо среди кадетов до 18 лет, весовая категория до 90 кг. Лучшим тренером юного спортсмена в августе 2023 года стал Валерий Юданов – личный тренер.