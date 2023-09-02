Бех-Романчук показала, как проводит субботу. Фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка в выходной субботний день продолжает самосовершенствоваться на тренировке. Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Элина Свитолина поздравила своего мужа с днем рождения.