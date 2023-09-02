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Бех-Романчук показала, как проводит субботу. Фото
Украинка на тренировке
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка в выходной субботний день продолжает самосовершенствоваться на тренировке. Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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