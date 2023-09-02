  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Сямене
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Сямене

Легкая атлетика
Обновлено
(1 голосов)

Прекрасное завершение сезона

Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Сямене

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в китайском Сямене.

В решающей попытке наша спортсменка покорила высоту 2,02 метра. Ее ближайшие соперницы Лия Апостоловски (Словения) и Элеанор Паттерсон (Австралия) остановились на отметке 1.92 метра.

В соревнованиях принимала участие еще одна украинка Юлия Чумаченко и сумела прыгнуть 1,86 метра. Все три попытки на 1,89 метра для нашей соотечественницы оказались неудачными.

Магучих повторила лучший результат в нынешнем сезоне и обновила личный рекорд 2023 года. Ярослава завоевала четвертую медаль в нынешнем сезоне Бриллиантовой лиги и второе "золото". До сих пор прыгунья добывала "золото" в Рабате, "бронзу" в Лозанне и Монако.

Магучая досрочно отобралась в Суперфинал сезона Бриллиантовой лиги, который состоится 16-17 сентября в американском Юджине.

По теме
yellow-arrow
Бех-Романчук показала, как проводит субботу. Фото
yellow-arrow
Магучих стала лучшей спортсменкой Украины в августе
yellow-arrow
Ирина Геращенко: Я настраивалась на борьбу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ярослава Магучих
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Суспільне

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде