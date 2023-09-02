Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Сямене

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в китайском Сямене.

В решающей попытке наша спортсменка покорила высоту 2,02 метра. Ее ближайшие соперницы Лия Апостоловски (Словения) и Элеанор Паттерсон (Австралия) остановились на отметке 1.92 метра.

В соревнованиях принимала участие еще одна украинка Юлия Чумаченко и сумела прыгнуть 1,86 метра. Все три попытки на 1,89 метра для нашей соотечественницы оказались неудачными.

Магучих повторила лучший результат в нынешнем сезоне и обновила личный рекорд 2023 года. Ярослава завоевала четвертую медаль в нынешнем сезоне Бриллиантовой лиги и второе "золото". До сих пор прыгунья добывала "золото" в Рабате, "бронзу" в Лозанне и Монако.

Магучая досрочно отобралась в Суперфинал сезона Бриллиантовой лиги, который состоится 16-17 сентября в американском Юджине.