Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На войне погиб украинский легкоатлет
Он погиб 29 августа
Фото: Sport.ua
На войне с оккупантами погиб украинский легкоатлет Юрий Мочульский.
Смерть бывшего спортсмена подтвердил легкоатлет Дмитрий Демьянюк – брат погибшего Героя.
"Я не верю, что тебя больше нет. Что мама осталась без сына, жена без мужа, а сестра без младшего брата. Ты был образцом для меня. Примером. Приехал из-за границы защищать свою страну и нашу семью в первый день войны". Когда другие убегали, мы вместе пошли в военкомат и вместе служили в 103 бригаде.
Мой первый отпуск был на твою свадьбу. Я так радовался этому. Радовался тебе. На второй отпуск посещал тебя с ранением в госпитале в Ровно. Ты пошел в "Азов". А теперь я снова в отпуске буду уже на твоих похоронах. Невыносимая боль.
Самый добрый человек. Настоящий воин. Настоящий патриот. И настоящий герой", – написал Демьянюк.
Напомним, жизнь Мочульского оборвалась 29 августа во время штурма позиций окупантов.
Популярное сейчас
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
- Василий Кобин близок к уходу из Металлиста
- УАФ отреагировала на обвинения в подделке подписи Коллины
- Россияне Исинбаева и Тармищев остались в комиссиях МОК
- Красотка дня. Сексуальная подруга бывшей звезды Барселоны поражает яркими фото в бикини. ФОТО
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО