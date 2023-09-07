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На войне погиб украинский легкоатлет

Легкая атлетика
(1 голосов)

Он погиб 29 августа

На войне погиб украинский легкоатлет

Фото: Sport.ua

Новина українською

На войне с оккупантами погиб украинский легкоатлет Юрий Мочульский.

Смерть бывшего спортсмена подтвердил легкоатлет Дмитрий Демьянюк – брат погибшего Героя.

"Я не верю, что тебя больше нет. Что мама осталась без сына, жена без мужа, а сестра без младшего брата. Ты был образцом для меня. Примером. Приехал из-за границы защищать свою страну и нашу семью в первый день войны". Когда другие убегали, мы вместе пошли в военкомат и вместе служили в 103 бригаде.

Мой первый отпуск был на твою свадьбу. Я так радовался этому. Радовался тебе. На второй отпуск посещал тебя с ранением в госпитале в Ровно. Ты пошел в "Азов". А теперь я снова в отпуске буду уже на твоих похоронах. Невыносимая боль.

Самый добрый человек. Настоящий воин. Настоящий патриот. И настоящий герой", – написал Демьянюк.

Напомним, жизнь Мочульского оборвалась 29 августа во время штурма позиций окупантов.

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Источник:
Sport.ua

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