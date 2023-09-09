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Бех-Романчук берет серебро на этапе Бриллиантовой Лиги в Брюсселе
Победа пока не дается
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук завоевала серебряную награду на этапе Бриллиантовой Лиги в бельгийском Брюсселе.
Наша спортсменка в своей лучшей попытке показала результат 14.57 м, что позволило ей подняться на подиум в качестве серебряного призера. Победу на соревнованиях одержала представительница Ямайки Шаника Риккетс (15,01), а ТОП-3 замкнула доминиканка Тея Лафон (14,49).
Напомним, что на чемпионате мира 2023 в венгерском Будапеште наша спортсменка прыгнула на 15,0 метра, что позволило ей стать вице-чемпионкой планеты.
Отметим, что ранее Ярослава Магучих
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