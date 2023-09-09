Бех-Романчук берет серебро на этапе Бриллиантовой Лиги в Брюсселе

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук завоевала серебряную награду на этапе Бриллиантовой Лиги в бельгийском Брюсселе.

Наша спортсменка в своей лучшей попытке показала результат 14.57 м, что позволило ей подняться на подиум в качестве серебряного призера. Победу на соревнованиях одержала представительница Ямайки Шаника Риккетс (15,01), а ТОП-3 замкнула доминиканка Тея Лафон (14,49).

Напомним, что на чемпионате мира 2023 в венгерском Будапеште наша спортсменка прыгнула на 15,0 метра, что позволило ей стать вице-чемпионкой планеты.