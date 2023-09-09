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Магучих: Прыгать два метра – это всегда хороший результат, но хотелось выше

Легкая атлетика
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Коротко и по делу

Магучих: Прыгать два метра – это всегда хороший результат, но хотелось выше

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих, прокомментировала победу на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе (Бельгия). Ее слова цитирует пресс-служба соревнований:

"Без лучшего результата сезона. Это немного разочаровывает, но я счастлива, что взяла 2,00 с первой попытки. Прыгать на 2,00 – это всегда хороший результат, но я, конечно, хотела, чтобы он был выше. Я ошиблась на 1,91 и 1,94. Я хотела все с первой попытки и сохранить силы для высших планок. Но сегодня не вышло. Мне почти удалось взять 2.04 в моих первых двух попытках.

Мне нравится Брюссель. Allianz Memorial Van Damme всегда поддерживает меня даже во время тренировок. Я надеюсь вернуться в будущем году.

У меня еще остался финал Бриллиантовой лиги, где я жду хорошего результата и хочу взять трофей во второй раз. После финала я вернусь в Украину.

Правда, что дома я маленькая звезда. Я считаю отличным, что в Украине меня знают как международную спортсменку и что могу представлять страну на международном уровне" – сказала Ярослава.

Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук взяла серебро в тройном прыжке.

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