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Магучих: Прыгать два метра – это всегда хороший результат, но хотелось выше
Коротко и по делу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих, прокомментировала
"Без лучшего результата сезона. Это немного разочаровывает, но я счастлива, что взяла 2,00 с первой попытки. Прыгать на 2,00 – это всегда хороший результат, но я, конечно, хотела, чтобы он был выше. Я ошиблась на 1,91 и 1,94. Я хотела все с первой попытки и сохранить силы для высших планок. Но сегодня не вышло. Мне почти удалось взять 2.04 в моих первых двух попытках.
Мне нравится Брюссель. Allianz Memorial Van Damme всегда поддерживает меня даже во время тренировок. Я надеюсь вернуться в будущем году.
У меня еще остался финал Бриллиантовой лиги, где я жду хорошего результата и хочу взять трофей во второй раз. После финала я вернусь в Украину.
Правда, что дома я маленькая звезда. Я считаю отличным, что в Украине меня знают как международную спортсменку и что могу представлять страну на международном уровне" – сказала Ярослава.
Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук
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