Магучих: Прыгать два метра – это всегда хороший результат, но хотелось выше

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих, прокомментировала победу на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе (Бельгия). Ее слова цитирует пресс-служба соревнований:

"Без лучшего результата сезона. Это немного разочаровывает, но я счастлива, что взяла 2,00 с первой попытки. Прыгать на 2,00 – это всегда хороший результат, но я, конечно, хотела, чтобы он был выше. Я ошиблась на 1,91 и 1,94. Я хотела все с первой попытки и сохранить силы для высших планок. Но сегодня не вышло. Мне почти удалось взять 2.04 в моих первых двух попытках.

Мне нравится Брюссель. Allianz Memorial Van Damme всегда поддерживает меня даже во время тренировок. Я надеюсь вернуться в будущем году.

У меня еще остался финал Бриллиантовой лиги, где я жду хорошего результата и хочу взять трофей во второй раз. После финала я вернусь в Украину.

Правда, что дома я маленькая звезда. Я считаю отличным, что в Украине меня знают как международную спортсменку и что могу представлять страну на международном уровне" – сказала Ярослава.