Легкая атлетика
Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Магучих и Бех-Романчук показали медальные попытки на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе. Видео
Это было феерично
Фото: Диалог
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих, показала лучшие мгновения с этапа Бриллиантовой лиги в Брюсселе. Наша спортсменка уверенно одержала победу. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.
Также серебряную попытку в тройном прыжке у себя в соцсетях показала вице-чемпионка мира Марина Бех-Романчук.
Напомним, что ранее Магучих
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украина - Англия: где и когда смотреть онлайн матч отбора Евро-2024
- Неймар побил рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии
- Люксембург сенсационно обыграл Исландию, а Босния на морально-волевых – Лихтенштейн в квалификации Евро
- На войне погиб украинский легкоатлет
- Бывшая девушка звезды МЮ показала фото результатов побоев от футболиста. ФОТО
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн