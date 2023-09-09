Магучих и Бех-Романчук показали медальные попытки на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе. Видео

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих, показала лучшие мгновения с этапа Бриллиантовой лиги в Брюсселе. Наша спортсменка уверенно одержала победу. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

Также серебряную попытку в тройном прыжке у себя в соцсетях показала вице-чемпионка мира Марина Бех-Романчук.