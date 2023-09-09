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Магучих установила очередное историческое достижение

Легкая атлетика
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Куда вешать медали уже непонятно

Магучих установила очередное историческое достижение

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих установила историческое достижение.

После победы на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе (Бельгия) с результатом 2,0 метра наша спортсменка поднялась на 9-ю позицию в истории своего вида спорта по количеству прыжков выше двух метров. На счету Магучих уже 41 соответствующий результат.

ТОП 10 выглядит следующим образом:

1. Стефка Костадинова (Болгария) – 195

2. Бланка Влашич (Хорватия) – 166

3. Мария Ласицкене (без страны) – 95

4. Кайса Бергквист (Швеция) – 70

5. Гайке Генкель (Германия) – 64

6. Анна Чичерова (без страны) – 62

7. Инга Бабакова (Украина) – 55

8. Елена Слесаренко (без страны) – 44

9. Ярослава Магучих (Украина) – 41

10. Ариан Фридрих (Германия) – 40

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В статье: Ярослава Магучих
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