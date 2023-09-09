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Магучих установила очередное историческое достижение
Куда вешать медали уже непонятно
фото - Getty Images
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих установила историческое достижение.
После
ТОП 10 выглядит следующим образом:
1. Стефка Костадинова (Болгария) – 195
2. Бланка Влашич (Хорватия) – 166
3. Мария Ласицкене (без страны) – 95
4. Кайса Бергквист (Швеция) – 70
5. Гайке Генкель (Германия) – 64
6. Анна Чичерова (без страны) – 62
7. Инга Бабакова (Украина) – 55
8. Елена Слесаренко (без страны) – 44
9. Ярослава Магучих (Украина) – 41
10. Ариан Фридрих (Германия) – 40
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