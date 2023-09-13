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Марина Бех-Романчук пропустит финал Бриллиантовой лиги-2023

Легкая атлетика
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У спортсменки проблемы со здоровьем

Марина Бех-Романчук пропустит финал Бриллиантовой лиги-2023

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Марина Бех-Романчук пропустит финал Бриллиантовой лиги-2023. Об этом спортсменка рассказала Суспильне Спорт.

Бех-Романчук не сможет прыгать по состоянию здоровья. Спортсменка отказалась от участия незадолго до старта соревнований.

В Бриллиантовой лиге Бех-Романчук выступала в двух дисциплинах: прыжках в длину и тройном прыжке. С начала года на уровне ведущей коммерческой серии украинка получила пять наград: три серебра и по бронзе в каждой из двух дисциплин.

Благодаря ее успешным результатам Марина квалифицировалась сразу в два финала Бриллиантовой лиги-2023. В Юджине прыгунья претендовала на свой дебютный чемпионский титул в серии, но в конце концов не выйдет в сектор.

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В статье: Марина Бех-Романчук
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Источник:
Суспільне Спорт

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