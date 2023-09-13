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Марина Бех-Романчук пропустит финал Бриллиантовой лиги-2023
У спортсменки проблемы со здоровьем
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Марина Бех-Романчук пропустит финал Бриллиантовой лиги-2023. Об этом спортсменка рассказала Суспильне Спорт.
Бех-Романчук не сможет прыгать по состоянию здоровья. Спортсменка отказалась от участия незадолго до старта соревнований.
В Бриллиантовой лиге Бех-Романчук выступала в двух дисциплинах: прыжках в длину и тройном прыжке. С начала года на уровне ведущей коммерческой серии украинка получила пять наград: три серебра и по бронзе в каждой из двух дисциплин.
Благодаря ее успешным результатам Марина квалифицировалась сразу в два финала Бриллиантовой лиги-2023. В Юджине прыгунья претендовала на свой дебютный чемпионский титул в серии, но в конце концов не выйдет в сектор.
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