Марина Бех-Романчук пропустит финал Бриллиантовой лиги-2023. Об этом спортсменка рассказала Суспильне Спорт.

Бех-Романчук не сможет прыгать по состоянию здоровья. Спортсменка отказалась от участия незадолго до старта соревнований.

В Бриллиантовой лиге Бех-Романчук выступала в двух дисциплинах: прыжках в длину и тройном прыжке. С начала года на уровне ведущей коммерческой серии украинка получила пять наград: три серебра и по бронзе в каждой из двух дисциплин.

Благодаря ее успешным результатам Марина квалифицировалась сразу в два финала Бриллиантовой лиги-2023. В Юджине прыгунья претендовала на свой дебютный чемпионский титул в серии, но в конце концов не выйдет в сектор.