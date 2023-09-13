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Бех-Романчук: Сейчас прохожу осмотр

Легкая атлетика
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Спортсменка рассказал детально о сложившейся ситуации

Бех-Романчук: Сейчас прохожу осмотр

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук рассказала, что стало причиной пропуска Суперфинала Бриллиантовой лиги-2023.

"После чемпионата мира я чувствовала себя совершенно опустошенной. На этапе "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе выходила на дорожку пустой. Девушки прыгают, а я не чувствую ничего. В Брюсселе все уже было значительно лучше. Я обрадовалась; думала, в финал в Юджине как раз подойду в оптимальном состоянии, но все пошло совсем не по тому сценарию".

"У меня острая вирусная инфекция, и вместо того, чтобы лететь в Орегон, я была вынуждена немедленно вернуться домой. В Брюсселе все было хорошо, но уже на следующий день поняла, что чувствую себя не слишком хорошо. Через день стало еще хуже. В конце концов, я не могла спать трое суток, начала подниматься температура, а головная боль была такой, что уже ничего не помогало. Мой семейный врач в Украине сказала возвращаться домой, и чем быстрее, тем лучше.

Сейчас прохожу осмотр, сдаю анализы. Сегодня узнала, что есть первое осложнение – острый отит. Собственно, нечему удивляться. Организм был истощен, иммунитет на нуле, а сезон показался очень сложным в эмоциональном плане, поэтому, видимо, и подхватил какой-то вирус.

Мы совсем немного не дотянули до финала, и это досадно. По дороге домой еще надеялась, что станет легче, мне как-нибудь помогут и я, хоть 15 сентября, все же полечу на соревнования. Но врачи категорически запретили уезжать, поскольку в таком случае точно будут и другие осложнения и возобновление после них займет вдвое больше времени.

Но главное, что у меня есть медаль чемпионата мира. Это самое важное. Именно к этому старту мы готовились больше и на нем мы представляем не столько себя, сколько страну, и сейчас как никогда важно завоевывать эти награды не только для себя, но и для Украины", – рассказывает Марина Бех-Романчук.

Напомним, финал "Бриллиантовой лиги" (16-17 сентября) состоится в США, в Юджине.

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В статье: Марина Бех-Романчук
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Источник:
uaf.org.ua

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