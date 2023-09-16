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Бех-Романчук заболела COVID-19, она пропустит суперфинал Бриллиантовой лиги
Желаем быстрого выздоровления
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук не примет участия в суперфинале Бриллиантовой лиги 2023, который состоится 16 и 17 сентября в американском Юджине. Об этом сама спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.
"Мое сердце разбито. В этот день я должна принять участие в финальном этапе Бриллиантовой лиги. Но реальность такова, что сегодня я должна соперничать со своей болезнью...
Несколько дней назад я немедленно вернулась домой, чтобы получить полную помощь! После множества анализов у меня COVID, который вызвал реакцию на мою инфекцию уха.
Сейчас я делаю все возможное, чтобы полностью поправиться. Очень грущу, что не смогла поучаствовать в последних соревнованиях сезона и порадовать своих болельщиков.
Но я со всей любовью буду поддерживать всех наших спортсменов и желаю им всем завершить этот сезон отличным шоу на замечательных соревнованиях" – написала Марина.
Напомним, что Украину на этапе в Юджине представят 6 спортсменов.
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