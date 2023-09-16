Бех-Романчук заболела COVID-19, она пропустит суперфинал Бриллиантовой лиги

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук не примет участия в суперфинале Бриллиантовой лиги 2023, который состоится 16 и 17 сентября в американском Юджине. Об этом сама спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

"Мое сердце разбито. В этот день я должна принять участие в финальном этапе Бриллиантовой лиги. Но реальность такова, что сегодня я должна соперничать со своей болезнью...

Несколько дней назад я немедленно вернулась домой, чтобы получить полную помощь! После множества анализов у меня COVID, который вызвал реакцию на мою инфекцию уха.

Сейчас я делаю все возможное, чтобы полностью поправиться. Очень грущу, что не смогла поучаствовать в последних соревнованиях сезона и порадовать своих болельщиков.

Но я со всей любовью буду поддерживать всех наших спортсменов и желаю им всем завершить этот сезон отличным шоу на замечательных соревнованиях" – написала Марина.

Напомним, что Украину на этапе в Юджине представят 6 спортсменов.