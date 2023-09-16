Магучих готовится к старту суперфинала Бриллиантовой лиги 2023. Видео

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка активно готовится к старту суперфинала Бриллиантовой лиги 2023. Соревнования пройдут в американском Юджине, а выступление Ярославы запланировано на завтра, 17 сентября. Соответствующий пост Магучих разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук сообщила , что пропустит суперфинал Бриллиантовой лиги.