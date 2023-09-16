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Магучих готовится к старту суперфинала Бриллиантовой лиги 2023. Видео
Украинка настроена побеждать
Фото: Getty Images
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка активно готовится к старту суперфинала Бриллиантовой лиги 2023. Соревнования пройдут в американском Юджине, а выступление Ярославы запланировано на завтра, 17 сентября. Соответствующий пост Магучих разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук
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