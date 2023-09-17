Магучих станцевала перед стартом суперфинала Бриллиантовой лиги. Видео

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка перед стартом суперфинала Бриллиантовой лиги в американском Юджине решила показать еще один талант – станцевать. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее украинец Проценко выступил в суперфинале Бриллиантовой лиги.