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Магучих станцевала перед стартом суперфинала Бриллиантовой лиги. Видео

Легкая атлетика
(1 голосов)

Украинка в хорошем настроении

Магучих станцевала перед стартом суперфинала Бриллиантовой лиги. Видео

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка перед стартом суперфинала Бриллиантовой лиги в американском Юджине решила показать еще один талант – станцевать. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее украинец Проценко выступил в суперфинале Бриллиантовой лиги.

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В статье: Ярослава Магучих
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