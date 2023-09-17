Легкая атлетика
Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Магучих станцевала перед стартом суперфинала Бриллиантовой лиги. Видео
Украинка в хорошем настроении
фото - Getty Images
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка перед стартом суперфинала Бриллиантовой лиги в американском Юджине решила показать еще один талант – станцевать. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее украинец Проценко
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Серия А. Наполи возвращается с 0:2 после выхода Малиновского
- Роман Григорчук высоко оценил работу женской бригады арбитров на матче Черноморца
- Гармаш дебютирует за хорватский Осиек. Известна оценка футболиста
- Украинец Проценко остался без наград в суперфинале Бриллиантовой лиги 2023
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из итальянских обидчиков сборной Украины. ФОТО
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн