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Бех-Романчук прониклась духом украинских Карпат. Фото

Легкая атлетика
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Украинка отдыхает после сезона

Бех-Романчук прониклась духом украинских Карпат. Фото

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас отдыхает в карпатских горах. Соответствующие снимки Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее украинские фигуристы завоевали серебро на Гран-при в Будапеште.

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В статье: Марина Бех-Романчук
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