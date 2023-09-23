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Бех-Романчук прониклась духом украинских Карпат. Фото
Украинка отдыхает после сезона
Фото: Getty Images
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас отдыхает в карпатских горах. Соответствующие снимки Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее украинские фигуристы
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