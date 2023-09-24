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Марина Бех-Романчук продемонстрировала поклонникам свои роскошные формы. Фото
Украинка непревзойденная
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка сейчас находится на отдыхе в Карпатах. Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее Леся Цуренко
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