Марина Бех-Романчук продемонстрировала поклонникам свои роскошные формы. Фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка сейчас находится на отдыхе в Карпатах. Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Леся Цуренко рассказала о развитии теннисной инфраструктуры в Украине.