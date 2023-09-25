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Магучих: Для нас, украинских атлетов, Бубка больше не существует
Чемпионка мира рассказала о изменившемся отношении к бывшему президенту НОК
фото - Getty Images
Чемпионка мира в прыжках в высоту Ярослава Магучих рассказала о изменившемся отношении к бывшему президенту Национального олимпийского комитета Украины Сергею Бубке.
“Это странно, я очень горжусь Бубкой как атлетом, потому что он установил много мировых рекордов. Но мне он не нравится как человек, потому что он с начала войны не высказал свою позицию. Для нас, атлетов, Бубка больше не существует”, – цитирует слова Магучих NRK.
“Это ужасно, он был президентом Национального олимпийского комитета долгое время. Но он сделал свой выбор”.
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