Магучих: Для нас, украинских атлетов, Бубка больше не существует

Чемпионка мира в прыжках в высоту Ярослава Магучих рассказала о изменившемся отношении к бывшему президенту Национального олимпийского комитета Украины Сергею Бубке.

“Это странно, я очень горжусь Бубкой как атлетом, потому что он установил много мировых рекордов. Но мне он не нравится как человек, потому что он с начала войны не высказал свою позицию. Для нас, атлетов, Бубка больше не существует”, – цитирует слова Магучих NRK.

“Это ужасно, он был президентом Национального олимпийского комитета долгое время. Но он сделал свой выбор”.