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Магучих: Для нас, украинских атлетов, Бубка больше не существует

Легкая атлетика
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Чемпионка мира рассказала о изменившемся отношении к бывшему президенту НОК

Магучих: Для нас, украинских атлетов, Бубка больше не существует

фото - Getty Images

Новина українською

Чемпионка мира в прыжках в высоту Ярослава Магучих рассказала о изменившемся отношении к бывшему президенту Национального олимпийского комитета Украины Сергею Бубке.

“Это странно, я очень горжусь Бубкой как атлетом, потому что он установил много мировых рекордов. Но мне он не нравится как человек, потому что он с начала войны не высказал свою позицию. Для нас, атлетов, Бубка больше не существует”, – цитирует слова Магучих NRK.

“Это ужасно, он был президентом Национального олимпийского комитета долгое время. Но он сделал свой выбор”.

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В статье: Сергей Бубка Ярослава Магучих
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Источник:
NRK

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