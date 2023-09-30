Бех-Романчук показала поклонникам новый деловой стиль. Видео

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка примерила к своему образу новый стиль – деловой. Соответствующий пост Марина разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что сегодня сборная Украины по волейболу начинает борьбу за Олимпиаду-2024.