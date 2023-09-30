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Бех-Романчук показала поклонникам новый деловой стиль. Видео
Украинка выглядит уверенно
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка примерила к своему образу новый стиль – деловой. Соответствующий пост Марина разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что сегодня сборная Украины по волейболу
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