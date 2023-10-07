Бех-Романчук: Бубка ничего не сказал о войне в Украине сразу и не выбрал четкую позицию

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук прокомментировала ситуацию с Сергеем Бубкой. Ее слова цитирует tribuna.com:

"Новости и расследования о Сергее Назаровиче были очень неприятны лично для меня. Трудно это читать, потому что он человек с огромным именем. Он мог перевернуть просто все с ног на голову в легкоатлетическом мире. Возвращать лёгкой атлетике статус королевы спорта через Украину.

Он занимал очень высокие должности на международном уровне, имя легендарного рекордсмена. Даже должности – это второстепенное. У него был статус, ради которого каждый атлет вообще приходит в спорт. Очень больно сейчас всем атлетам это читать и смотреть, мы разочарованы. Очень много спортсменов в отчаянии, а еще больше просто не знают, как правильно действовать и высказываться по поводу Бубки. Это очень сложно понять.

После начала полномасштабной войны каждый из нас сделал свой четкий выбор и избрал позицию. Определил, что будет говорить и доносить через свое медийное имя. И мне очень жаль, что Сергей Назарович не был этим человеком. Он ничего не сказал о войне сразу и не выбрал четкую позицию" – сказала Марина.