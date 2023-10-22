Бех-Романчук показала пышные формы на открытую публику. Фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка продемонстрировала откровенные снимки на публику. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее супруги Романчуков поделились снимками с фотосессии на природе.