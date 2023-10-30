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Бех-Романчук: Нам прежде всего нужно работать с детским спортом
Украинка считает, что уроки физкультуры в школе многое решают
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Многократная чемпионка Украины, Европы и мира, обладательница золота Евро в тройном прыжке, 28-летняя украинка Марина Бех-Романчук рассказала о мечтах и спорте в Украине.
"Нам прежде всего нужно работать с детским спортом. К сожалению, сегодня в школах отсутствуют полноценные уроки физкультуры. И поэтому детям не прививается любовь к спорту. Даже если нет ограничений по офлайн обучению, дети отсиживаются на лавочке с гаджетами, придумывают себе проблемы со здоровьем" Соответственно, в школе нет культуры физического развития, в университетах спорт отсутствует.
Детского профессионального спорта тоже маловато. Дети неохотно посещают секции, а это, соответственно, уменьшает шансы для талантливых детей развиваться в спорте.
Итак, возобновлять спорт в Украине следует из школьного звена. Нужно, чтобы родители понимали: спорт может дать ребенку не только физические нагрузки, но и саморазвитие, дисциплину, мотивацию, мечты и желание совершенствоваться."
О мечтах и их воплощениях
Моя мечта была реализована лишь частично, и я до сих пор работаю, чтобы воплотить ее сполна. Для каждого спортсмена самое ценное – это олимпийская медаль. Ради этого признания мы тренируемся, работаем и совершенствуемся. Долгое время тренироваться и как результат получить олимпийскую медаль - это мечта и цель каждого спортсмена.
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