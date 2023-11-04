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Магучих выходит замуж, спортсменка объявила дату свадьбы

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Магучих выходит замуж, спортсменка объявила дату свадьбы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту Ярослава Магучих рассказала о своей помолвке и объявила о приблизительной дате, когда планирует сыграть свадьбу. Слова спортсменки цитирует канал Евгения Яновича:

"У меня есть парень. Он бегает 110 метров с барьерами, и у меня уже есть кольцо. Парень сделал мне предложение, когда мы вернулись в Украину, родители присутствовали, поэтому я теперь обручена. Мое сердце занято.

Мы приехали домой, родители встретили нас. Была и его мама – моя тренер.

Про кольцо я знала, мы выбирали его вместе. Прежде мы были в Америке, и он хотел, чтобы все подошло по размеру. Он сказал: "У меня есть предложение, от которого ты не можешь отказаться". Я отдала ему обручальное кольцо и сказала, что жду предложение.

Родители не знали. Отец сказал: "Ну, Ярослав, надо было подумать. Уйти в другую комнату, чтобы парень поволновался", а мама спросила сразу: "Когда будет свадьба?"

Свадьбу сыграем уже после Олимпийских Игр в Париже" – сказала Ярослава.

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