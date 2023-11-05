Бех-Романчук проводит выходные на дикой природе. Фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук проводит свои выходные на природе. Наша спортсменка дышит свежим воздухом и наслаждается компанией диких животных. Соответствующие снимки Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Костюк поделилась фото с медового месяца.