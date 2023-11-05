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Бех-Романчук проводит выходные на дикой природе. Фото

Легкая атлетика
Обновлено

Украинка дышит свежим воздухом

Бех-Романчук проводит выходные на дикой природе. Фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук проводит свои выходные на природе. Наша спортсменка дышит свежим воздухом и наслаждается компанией диких животных. Соответствующие снимки Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Бех-Романчук проводит выходные на дикой природе. Фото - изображение 1Бех-Романчук проводит выходные на дикой природе. Фото - изображение 2

Напомним, ранее Костюк поделилась фото с медового месяца.

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Марина Бех-Романчук
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