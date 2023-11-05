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Бех-Романчук проводит выходные на дикой природе. Фото
Украинка дышит свежим воздухом
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук проводит свои выходные на природе. Наша спортсменка дышит свежим воздухом и наслаждается компанией диких животных. Соответствующие снимки Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Костюк
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