Анна Рыжикова вошла в комиссию по развитию World Athletics

Украинская призерка ЧЕ Анна Рыжикова вошла в комиссию по развитию Мировой атлетики (World Athletics). Состав этой комиссии утвержден на период с 2023 по 2027 годы. Об этом сообщает пресс-служба World Athletics.

Председателем стал участник Олимпиады-1988 Фрэнсис Доду из Ганы.

Назначением этой комиссии является поддержка роста, развития и управление легкой атлетикой на всех уровнях спорта в соответствии со Всемирным планом легкой атлетики на 2022-2030 годы.