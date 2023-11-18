Бех-Романчук поднялась в горы и показала невероятные пейзажи. Фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка в рамках подготовки к новому сезону решила совместить приятное с полезным и поднялась в горы. Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина показала фото из подготовки к следующему сезону.