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Бех-Романчук поднялась в горы и показала невероятные пейзажи. Фото
Украинка тренируется и наслаждается миром
Фото: Getty Images
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка в рамках подготовки к новому сезону решила совместить приятное с полезным и поднялась в горы. Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина
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