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Юлия Левченко: Начала подготовку к зимнему и летнему сезонам
Украинка рассказала о своих планах
Getty Images/Global Images Ukraine
Серебряная призерка чемпионата мира, чемпионка юношеских Олимпийских игр-2014 Юлия Левченко поделилась своими спортивными планами на ближайшее время.
- Юлия, какие у Вас ближайшие планы, спортивные задачи?
- Я недавно начала готовиться к зимнему и летнему сезонам. Перед этим отдыхала после прошлого сезона 2022-2023 годов. Имела 2-3 недели полноценного отдыха. Все турниры уже закончены, то есть началась подготовка к новым соревнованиям.
- Сейчас тренируетесь в Украине? В каком городе?
- Мы начали сразу с манежа, потому что на тот момент было прохладно. Пока тренируюсь в Киеве, где живу. Здесь я провела свой отпуск и начала возобновлять тренировки. Вскоре поеду на тренировочные сборы, где можно будет выполнить больше подготовительной работы. Там абстрагируемся от других вопросов и думаем только о тренировках.
- Эти сборы будут проходить за границей?
- Верно. Будем тренироваться в Турции, там есть проверенные базы для подготовки. Не хочется рисковать и пробовать что-то новое. Поэтому едем туда, где хорошо знаем.
Нам нужно выезжать за границу для того, чтобы максимально долго продолжать тренироваться под открытым небом. Потому что на свежем воздухе заниматься легче и полезнее, — сказала Левченко.
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