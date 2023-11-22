Юлия Левченко: Начала подготовку к зимнему и летнему сезонам

Серебряная призерка чемпионата мира, чемпионка юношеских Олимпийских игр-2014 Юлия Левченко поделилась своими спортивными планами на ближайшее время.

- Юлия, какие у Вас ближайшие планы, спортивные задачи?

- Я недавно начала готовиться к зимнему и летнему сезонам. Перед этим отдыхала после прошлого сезона 2022-2023 годов. Имела 2-3 недели полноценного отдыха. Все турниры уже закончены, то есть началась подготовка к новым соревнованиям.

- Сейчас тренируетесь в Украине? В каком городе?

- Мы начали сразу с манежа, потому что на тот момент было прохладно. Пока тренируюсь в Киеве, где живу. Здесь я провела свой отпуск и начала возобновлять тренировки. Вскоре поеду на тренировочные сборы, где можно будет выполнить больше подготовительной работы. Там абстрагируемся от других вопросов и думаем только о тренировках.

- Эти сборы будут проходить за границей?

- Верно. Будем тренироваться в Турции, там есть проверенные базы для подготовки. Не хочется рисковать и пробовать что-то новое. Поэтому едем туда, где хорошо знаем.

Нам нужно выезжать за границу для того, чтобы максимально долго продолжать тренироваться под открытым небом. Потому что на свежем воздухе заниматься легче и полезнее, — сказала Левченко.