Марина Бех-Романчук: Лучшая роль – быть самим собой. Видео

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка снялась в фотосессии со своей наградой из мундиаля. Соответствующий пост она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее украинские скалолазы завоевали две медали в Саудовской Аравии.