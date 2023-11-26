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Марина Бех-Романчук: Лучшая роль – быть самим собой. Видео
Как обычно на высоте
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка снялась в фотосессии со своей наградой из мундиаля. Соответствующий пост она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее украинские скалолазы
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